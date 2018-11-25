كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 12:54 مساءً - وفاة راهب بدير الأنبا صموئيل في المنيا
لفظ راهب في دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا، الأحد، أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى السلام التخصصي بمدينة بني سويف، إثر إصابته بمرض مزمن بالقلب.
وأمر اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، بتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لمرافقة الجثمان من محافظة بني سويف إلى محافظة المنيا، والتنسيق مع مديرية أمن المنيا والأمن الوطني لمتابعة وصول الجثمان.
كان مدير الأمن تلقى إخطارًا من العميد محمد ضبش، مدير البحث الجنائي، بوفاة الراهب يحنس الصموئيلي وبالميلاد نادي راغب تواضروس، ومقيم دير الأنبا صموئيل بالمنيا بمستشفى السلام التخصصي، إثر إصابته بمرض مزمن بالقلب ودخوله المستشفى للعلاج بتاريخ 16نوفمبر الماضي، وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لمرافقة الجثمان إلى حدود المنيا.
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