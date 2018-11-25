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كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 12:54 مساءً - مريم خليفة تستعد لطرح البوم "هفكر في نفسي"
تستعد المغنية الشابة مريم خليفة، لطرح ألبومها الأول الذي يحمل اسم "هفكر في نفسي"، من إنتاج وتوزيع شركة "مزيكا" للصوتيات والمرئيات.
يتضمن الألبوم 7 أغاني، تتعاون فيهم مع الشاعر خالد الشيباني، والملحن محمد الرفاعي، والموزع شريف منصور، وأسامة عبد الهادي، ومن المنتظر طرح الألبوم منتصف الشهر القادم.
يذكر أن مريم خليفة طرحت كليب من قبل يحمل اسم: "أيدي علي قلبي" وحقق نجاحا بعد طرحه.
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