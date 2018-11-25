إعلاميات "السفيرة عزيزة" في ضيافة "آداب عين شمس" ضمن فعاليات "الـ16 يوما"

تنطلق في كلية الآداب جامعة عين شمس، اليوم الأحد، حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تبدأ من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر 2018.

وقالت الدكتورة سوزان القليني عميدة الكلية ورئيسة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، إن العنف ضد المرأة أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا، لذا تقوم كلية الآداب بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، بتنفيذ حملة الـ16 يوما؛ لمناهضة العنف ضد المرأة في الجامعة، وتحديدا في كلية الآداب؛ لأنها تمثل قاطرة التنمية الثقافية ولدورها الفاعل في توعية المجتمع.

وأضافت عميدة الكلية، أن من المقرر افتتاح مقر الحملة في كلية الآداب، اليوم في الثانية ظهرًا، أمام نافورة الكلية، حيث يُقام معرض دائم من تنفيذ طلاب لجنة الجوالة بالكلية، خلال فترة الحملة؛ لتوزيع إصدارات ومطويات المجلس القومي للمرأة؛ لتوعية الطالبات بحقوقهن المختلفة وواجباتهن؛ للارتقاء بأنفسهن وبالمجتمع.

وفي عصر اليوم نفسه، تعقد ندوة بعنوان "دور الفنون والعلوم الإنسانية في مناهضة العنف ضد المرأة"، بمدرج غربال في الكلية، وتستضيف الندوة الدكتورة ناهد عبدالحميد مدير ملتقى الهناجر الثقافي، والدكتور أشرف عبدالرحمن أستاذ النقد في أكاديمية الفنون، والشاعر عبدالعزيز جويدة، والفنان مصطفى النجدي، مطرب دار الأوبرا، ويدير اللقاء الدكتور عبدالوهاب جودة رئيس قسم علم الاجتماع بالكلية.

وفي إطار أنشطة الحملة، تنظم ورش عمل وأمسيات ثقافية وعدد من الفعاليات التي تعرف الطالبات بحقوق المرأة المختلفة، وكيفية دفاعها عن نفسها في حال تعرضها للخطر أو العنف بكل أنواعه، وفي الإطار نفسه تنظم عدد من المسابقات الفنية والرياضية؛ لدعم فكرة سمو النفس، ورفع الروح المعنوية، لدى الطالبات والطلاب كتنس طاولة، وكرة القدم النسائية، والرسم، والجري.

ومن فعاليات حملة الـ16 يوما، تنظيم ندوة بعنوان: "دور الإعلام في مناهضة العنف ضد المرأة"، يوم الخميس 6 ديسمبر 2018 في الـ12 ظهرًا، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة، وسيحضر فريق برنامج "السفيرة عزيزة"، الذي يعرض على قناة "dmc"، وهن الإعلاميات "سناء منصور، وجاسمين طه، وشيرين عفت، ونهى عبدالعزيز، ورضوى حسن، وسالي شاهين"، ورئيسة تحرير البرنامج هدى رشوان عضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، وتدير الندوة الأستاذة الدكتورة سوزان القليني عميدة كلية الآداب، ورئيسة لجنة الاعلام بالمجلس القومي للمرأة.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت يوم 25 نوفمبر "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة"، و16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة هي حملة عالمية أطلقتها الأمم المتحدة عام 1991 بهدف مناهضة جميع إشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات حول العالم، وتنتهي الحملة يوم 10 ديسمبر وهو يوم حقوق الإنسان.

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