أستاذ تجميل أسنان ينصح بالحفاظ على نظافة الفم أثناء التقويم

مشكلات الأسنان كثيرة، ولها العديد من العلاجات منها السريعة بالأدوية أو حتى بالحشو أو الخلع، ولكن هناك مشكلات أخرى مثل اعوجاج الأسنان أو طولها وقصرها، ما يجعل الطبيب يفكر في اللجوء لعمل تقويم العادي أو بالليزر، وهي مصطلحات غير صحيحة بحسب ما قاله الدكتور محمد العالم أستاذ طب التجميل وجراحة الاسنان.

وأضاف العالم، في بيان صحفي، اليوم، أنه لا يوجد ليزر يعيد شكل الأسنان غير المرتبة، بل يمكننا استخدام الليزر بعد التقويم؛ لتقليل مشكلات الهدم والتئام الأنسجة بشكل أسرع.

وأكد أن هناك من يلجأ إلى خلع الأسنان أثناء عملية التقويم، قالا إن 70% من الحالات لا تحتاج إلى خلع، فهناك حالات تحتاج إلى تقويم شفاف ويتم تبديله كل 10 أيام أو تقويم معدني، وفي الحالتين يجب شراء فرشاة تنظيف الأسنان للتقويم للحفاظ على نظافة الأسنان؛ لأن الأسنان غير المرصوصة بشكل سليم تُكوِّن جيرًا بشكل أكثر من الطبيعي، وتكون أكثر عرضة للتسوس، ومع الوقت وفي بعض الحالات تؤدي إلى لخلخة في الأسنان بسبب عدم انتظام عضة الأسنان الطبيعية.

واختتم حديثه قائلا: "هناك بعض من الأطباء تستخدم التثبيت المؤقت، لكن أنا من مدرسة التقويم الثابت الذي يتم تثبيته خلف الأسنان لمدة عام".

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