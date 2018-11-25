للمرة الأولى.. نيكول كدمان تتحدث عن زواجها من توم كروز

ذكرت النجمة العالمية نيكول كيدمان، للمرة الأولى، عن تفاصيل تخص حياتها الشخصية وزواجها من النجم الأمريكي توم كروز، الذي قضت معه 11 عامًا.

وقالت النجمة عن سبب انتقالها للعيش في هوليوود: "أعيش في هوليوود منذ أن أحببت توم كروز وتزوجني"، وهي النقلة التي عززت شهرة النجمة على الصعيد العالمي، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

وأضافت النجمة الأسترالية، أن الزواج في عصرنا من شخصية مشهورة ومعروفة ليس كما في الماضي، حيث لم يكن هناك مواقع تواصل اجتماعي أو مصورو باباراتزي كما هو الحال اليوم.. حينها لم يكن الأمر يبدو ممتعا على الإطلاق.

وتزوجت كيدمان من توم كروز عام 1990 عندما كانت بعمر الـ23 عامًا، وتبنى النجمان طفلتين، هما إيزابيلا وكونور، وانفصلت كيدمان بشكل نهائي عن كروز عام 2001.

وعقب الانفصال، تزوجت كيدمان مجددًا من نجم الغناء الأسترالي كيث أوربان وأنجبت منه طفلتين، هما سانداي وفيث، وما زالت تعيش مع زوجها الثاني.

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