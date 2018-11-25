أجمل وأسوأ الإطلالات في القاهرة السينمائي مع الستايلست سيرينا أسعد

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُحاول النجمات دومًا اختيار أجمل التصاميم للتألق خلال المناسبات الهامة، فيصبحن محط الأنظار وحديث الرأي العام، بخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولكن لسوء الحظ، هناك نجمات يُخفقن في إطلالتهن، إذ يعتبرن أنّ عليهن لفت الإنتباه بشتى الطرق حتى لو كان ذلك يسيء إلى صورتهن التي اعتاد عليها جمهورهن.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع الستايلست سيرينا أسعد، التي تحدثت عن أجمل الاطلالات خلال مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 40 وأسوأها.