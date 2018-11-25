ّليلى علوي وهبة وصبا مبارك يثرنَ ضجّة بفساتينهنّ في "القاهرة السينمائي"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تمر إطلالات بعض النجمات في القاهرة السينمائيّ مرور الكرام، بل أثرنَ التعليقات السلبية، والجدل عبر المواقع، وتعرضنَ لهجوم غير مسبوق من الجمهور، على منصّات التّواصل الاجتماعيّ.

وخلال حضور النجمات العرض الأوّل لفيلم "ليل خارجي"، الذي يمثّل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائيّ، في دورته الـ40، لفتتْ الفنانة ليلى علوي الجمهور بستايلها، لكنّ كثيرين هاجمهوها، مؤكّدين، أنّ ملابسها "المكشوفة" قد أنقصَتْ من أناقتها، وسلبتها جمالها الحقيقيّ، وقال البعض، إنّ إطلالة علوي بدتْ مبتذلة، مشيرين، إلى أنّ عمرها لا يناسب "فتحة الصدر المكشوف"، التي اختارتها لجذب الانتباه.

واستغرب آخرون من الجمهور ارتداء ليلى لفستان "فضح" زيادة وزنها بشكل كبير، رغم أنّها كانت مثالًا يحتذى به في الحفاظ على الرشاقة.

أما الفنانة هبة عبدالرحمن، التي اشتهرتْ بدورها في مسلسل "سابع جار"، ولم تسلمْ هي الثانية، من مرمى نيران الجمهور، حيث أكّد قسم كبير منهم، أنّ فستانها بدا جرئيًا وغريبًا في الوقت ذاته.

وكانت هبة قد اختارتْ فستانًا أزرق، تتخلّله تطريزات باللّون الذهبيّ، قصيرًا ومكشوفًا من منطقة الصّدر. واندهش بعض المتابعين من جرأة الممثلة، إذْ تُعدّ هذه المرّة الأولى، التي تعتمد فيها الفنانة الشّابّة هذا النّوع من الأزياء.

كما نافستْ الفنانة صبا مبارك، ليلى علوي، وهبة، على إثارة الجدل، بعدما اعتمدتْ أيضًا إطلالة، اعتبرها كثيرون "جريئة"، حين ارتدتْ فستانًا أسود قصيرًا على غير عادتها، بالإضافة إلى فتحة الصّدر الضّيقة، التي كشفتْ الجزء العلوي من جسدها، بشكل غير مسبوق.

يُذكر، أنّ حفل افتتاح الدورة الـ40 بهرجان القاهرة السينمائيّ، أقيم الثلاثاء الماضي، وشارك فيه كوكبة من النجوم والنجمات، أبرزهم: إلهام شاهين، ويسرا، وليلى علوي، وحسن حسني، ونيللي كريم، ودرة، وأحمد فهمي، وهنا الزاهد، وأحمد الفيشاوي، وغيرهم من الفنانين والفنانات.