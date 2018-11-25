نصائح غذائية يجبُ على الرّياضيين اعتمادها مع ماري بيل حرب

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا شكّ أنّ ممارسة التمارين الرياضية لفترة طويلة، أمر يساهم إلى حدّ كبير، في الحفاظ على اللّياقة العامّة، والتمتّع بصحّة جيّدة.

ولعلّ أبرز تلك الأمور الصحية، ما يتعلّق بصحّة القلب، وضغط الدم، ووصول الأوكسجين إلى الخلايا، وصحة الجهاز التنفسيّ، والهرمونات، والجهاز المناعيّ فضلاً عن عمليّات الأيض.

لذلك، يحرص الرّياضيون دومًا على اتّباع نظام غذائيّ صحيّ، ما يساعد على الاستفادة من التمارين الرياضية، وبالتّالي، تحقيق الهدف، وهو التخلّص من الوزن الزّائد، والتمتّع باللّياقة، التي تنعكس إيجابًا على الصحة.

الفيديو المرفق، تعرض خلاله اختصاصية التغذية، في مركز بي بيوتي التجميلي، ماري بيل حرب، أهمّ النصائح الغذائية، التي لا بدّ من اعتمادها، من أجل التمتّع بفوائد التمارين الرياضية.