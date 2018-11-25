أحمد حلمي ومنى زكي يحتفلان بعيد ميلادهما وسط النّجوم.. شاهدي الانسجام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفل الفنان المصريّ، أحمد حلمي، وزوجته، النجمة منى زكي، بعيد ميلادهما الذي يوافق 18 نوفمبر من كلّ عام، في حضور كوكبة من زملائهم في الوسط الفنيّ.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ، صورًا وفيديوهات، من احتفال حلمي ومنى، بعيد ميلادهما، حيث أتمّ الأوّل عامه الـ 49، في حين أصبحت الثانية 42 عامًا.

وعمّت البهجة أجواء الحفل، حيث التفَّ النجوم الحاضرون حول الثنائيّ، الذي بدا منسجمًا للغاية، وظلّا يُغنّيان سويًا، وأمامهما تورتة كبيرة، تحمل صورتهما معًا.

وحضر الحفل، كلّ من شريف منير، ورامز جلال، والسيناريست تامر حبيب، وياسمين عبد العزيز، وغادة عادل، وشيكو، وهشام ماجد، وغيرهم.

وتداول عدد من النجوم، صورًا من حفل عيد الميلاد، حيث نشرتْ ياسمين عبدالعزيز صورة لها، مع منى وحلمي، وعدد من النجوم، عبر إنستغرام، وعلّقتْ عليها قائلة: "أحلى ناس دول ولا إيه؟".

كما وثّق شيكو، اللحظة السعيدة بصورة أيضًا، مع الثنائيّ المحبوب، وخلفهم الفنان أحمد رزق، الذي حضر الحفل أيضًا، وعلّق عليها قائلًا: "كل سنة وإنتو طيبين منى وحلمي".

يُذكر، أنّ حلمي تزوّج منى زكي عام 2002، وأنجبا 3 أبناء هم "لي لي، وسليم، ويونس"، وتنعم حياتهما بالاستقرار، والهدوء رغم الإشاعات التي تطاردهما كلّ فترة، بشأن انفصالهما.