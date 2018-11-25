نجمات جريئات بالأحذية الرياضيّة مع الفساتين الأنيقة على السّجّادة الحمراء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ليس سرًا أنّ الأحذية الرياضية قد استحوذتْ على عالم الموضة، من الأحذية المكتنزة، إلى أحذية الكونفيرس الكلاسيكية، هذه الصيحة احتضنها المستهلكون من كلّ الأعمار، وفي جميع المناسبات.

وليس من المُستغرب أنْ تقود نجمات هوليوود هذا الاتجاه، حيث اختارتْ العديد من النجمات، استبدال الكعب العالي على السجادة الحمراء، بزوج من الأحذية المُريحة.

ومن أبرز النجمات، اللاتي تألقنَ بهذه الصيحة مرارًا وتكرارًا، الممثلة الشابة، ميلي بوبي براون، التي حضرتْ حفل توزيع جوائز SAG لهذا العام، وهي ترتدي فستانًا ورديًا من كالفن كلاين، نسّقته مع زوج من أحذية كونفيرس البيضاء.

نفس الأمر، حدث خلال العرض الأوّل لمسلسلها الشّهير في لوس أنجلوس، عام 2016، حيث ارتدتْ فستانًا أنيقًا مطرزًا بتطريزات ذهبية، بنمط الباليرينا، مع حذاء كونفيرس، لامع لأربطة الدانتيل الشفافة.

ومن جهة أخرى، تجاهلتْ النجمة كريستين ستيوارت، القواعد الكلاسيكية للسجادة الحمراء، في مهرجان كان السينمائيّ للعام الحالي، احتجاجًا على سياسة عدم "ارتداء الأحذية المسطحة"، وارتدتْ أنماطًا مختلفة من أحذية الكونفيرس، والفانس المطبّعة مع فساتينها طوال المهرجان.

وقبل انتشار هذه الصيحة، كانت الممثلة سالي فيلد، أوّل من ارتدتْ الأحذية الرياضية، مع فستانها الأحمر الفاخر، على السجادة الحمراء في حفل فانيتي فير لعام 2013، لما بعد حفل الأوسكار.