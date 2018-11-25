ِعُمركِ عند زواجكِ يتنبأ باحتماليّة طلاقك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قد يستمرّ بحثنا عن الشّريك المثاليّ، وتوأم الرّوح سنوات، أو عقود، ولكن قد يؤثّر ذلك على تلك العلاقة، واستمراريتها، حيث كشفتْ دراسة، أجرتها مجموعة من علماء جامعة "يوتا"، أنّ عمركِ في بدء الزّواج يؤثّر على مدى استمرارية زواجكِ.

ويرتبط انخفاض خطر الطّلاق بالزّواج، في الفترة العمرية، التي تتراوح بين سن 27 و32، ففي الدّراسة، فحص الباحثون مُعدّلات الزّواج والطّلاق في الولايات المتحدة، بين عامي 2006 و2010، ووجدوا أنّ معدّلات الطّلاق انخفضتْ بين الأزواج، الذين تزوّجوا في أواخر العشرينات، وبداية الثلاثينات، ولكنّها بدأت تتزايد في مرّة أخرى، بعد سنّ 32 عامًا.

وأشارتْ نتائج الدّراسة، إلى أنّ أحد التفسيرات لزيادة معدّلات الطّلاق، قد يكون أنّ الأشخاص الذين ينتظرون حتى سنّ الثلاثين قبل الزّواج، على عجلة من أمرهم، ما يدفعهم لاختيار الشريك غير المناسب.

وقال البروفيسور: "يؤجّل هؤلاء الأشخاص الزّواج، لعدم العثور على الشريك المناسب، وعندما يتزوّجون، تصبح زيجاتهم أكثر عرضة لخطر الطلاق، نظرًا لتسرّعهم في الزّواج قبل التقدّم في السنّ أكثر، ولذلك، يعزّز الارتباط لمدة 3 سنوات، أو أكثر من فرص نجاح الزّواج واستمراريته".