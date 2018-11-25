السعودية رزان العزوني تتعاون مع مصمّم عالميّ في أحدث أحذية الزّفاف

أصبح التركيز على مصمّمي الشرق الأوسط، أقوى من أيّ وقت مضى، كما أنّ المزيد من العلامات التجارية العالمية، ترغب في التعاون مع المواهب المحلية، وأحدث هذه الشراكات كانت مع المصممة السعودية رزان العزوني، التي تعاونتْ مؤخرًا، مع المصمّم الإيطاليّ العالميّ، رينيه كوفيلا، في مجموعة محدودة الإصدار، من أحذية الزّفاف، والتي حملتْ اسم Rene Caovilla x Razan Alazzouni.

وتتكوّن المجموعة، من 3 أنماط من الأحذية، التي ستندمج مع أي فستان زفاف، على الرّغم من أنّ التصاميم أنيقة للغاية، ولن تمانعي إضافتها إلى خزانة ملابسكِ اليومية.

وتأتي الأنماط الثلاثة، بأشكال مميّزة من الدار الإيطالية، بما في ذلك كليو، ريجينا، وفينيزيانا، ومصنوعة من الأحجار الكريمة، والتطريزات والدانتيل الأبيض الرقيق، مع تزيينها بلمسة نهائية، تتكوّن من أحزمة جلد الثعبان، والبلورات المتلألئة.

كما يشمل التعاون بين المصمّمة الإقليمية، ودار الأزياء العالمية، مجموعة من أزياء العرائس، تتكوّن من فستانين، وبدلة الجمبسوت، والتي ابتكرتها المصمّمة السعوديّة، لتتناسق بشكل جميل مع الأحذية.

وقالت رزان، في معرض حديثها عن هذه الشراكة "يمثّل رينيه كوفيلا الأناقة، والجاذبية الاستثنائية، وفي هذا التعاون، أنشأتُ مجموعة، تجمع بين تطريز رزان العزوني المميّز، وأسلوب رينيه كوفيلا، لأقدِّم مجموعة ساحرة ومميّزة".

وأضاف المدير الإبداعيّ لرينيه كوفيلا إدواردو كوفيلا "رزان العزوني هي فنانة تشاطرنا حبّنا لابتكار قطع جميلة، ومعقّدة، مُصممة للاحتفاء بالأنوثة، ويسرّنا أنْ نقدّم هذه المجموعة الخاصّة جدًا، والتي تحتفي بعملائنا في الشرق الأوسط".