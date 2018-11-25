"الكارديغان" الأفضل في شتاء 2018 وطرق مختلفة لإطلالات مميزة

تتوجه الأنظار الآن ومع بداية فصل الشتاء، إلى الإطلالات المميزة مع موضة شتاء 2018، والتي تؤكد أنه من بين مختلف تصميمات الجاكت والمعطف، يُعدّ الكارديغان، من أكثر القطع المفضّلة لدي الكثيرات، حيث يُناسب مختلف المواسم، ويتميّز ببساطة استخدامه، فإذا كنتِ تعتقدين أنّه لا يمكنكِ ارتداؤه سوى بطريقة واحدة، اعلمي أنّ ذلك ليس صحيحًا، إذْ جلبنا لكِ من مجلة "بيور واو" 6 طرق متنوّعة، ومميّزة لارتداء الكارديغان:

فستان وحزام

أضيفي مزيدًا من الجاذبية إلى اطلالتكِ، من خلال ارتداء الكارديغان مع فستانك المفضّل، ثمّ أكملي اطلالتكِ بالحزام، لإبراز خصركِ، ولتبدو اطلالتكِ مميّزة.

ارتديه كتوب

إذا كنتِ قد شعرتِ بالملل من القطع الأخرى، يمكنكِ ارتداء كارديغان قصير كتوب، مع اغلاق كامل الأزرار، أو بعضها، وستلاحظين كيف بدتْ اطلالتكِ مختلفة بتوب مميّز.

حوليه إلى كاب

وإذا كنتِ تنوين شراء كاب، لا تبحثي كثيرًا، حيث يمكنكِ تحويل الكارديغان إلى كاب بمنتهي البساطة، فكلّ ما عليكِ فعله، هو وضعه على كتفيكِ دون ارتداء الأكمام، مع اغلاق الزرّ العلويّ، وستبدين في غاية الأناقة.

نسّقيه مع بليزر

مع اختياركِ ارتداء الكارديغان كتوب، أو تي شيرت، يمكنكِ أيضًا، تنسيقه مع بليزر لإطلالتكِ الرسمية، كما يمكنكِ تنسيقه مع جاكت جينز، للحصول على اطلالة كاجوال عصرية.

مع تنورة قصيرة

اختاري "توب" وتنورة قصيرة من اختياركِ، ثم أكملي اطلالتكِ بكارديغان طويل، يصل إلى أعلى قليلًا من طرف التنورة، للحصول على اطلالة غاية في الجاذبية والأناقة.

حوّليه إلى فستان

لستِ مضطرة إلى شراء فستان سويتر، حيث يمكنكِ بكلّ بساطة ارتداء الكارديغان الطويل، كفستان على طريقتكِ الخاصّة، ويُفضّل اختياره فضفاضًا إلى حدّ ما، حتى تتلاعبي بشكله كما تريدين.