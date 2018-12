احصلي على إطلالة ريما فقيه مع الخطوات الكاملة لتطبيق ماكياجها

تسعى الكثير من الفتيات إلى الحصول على مكياج هادئ، ثابت، للحصول على إطلالة مميزة خلال فترات العمل، أو التألق في المناسبات الخاصة والتميُّز بالهدوء اللافت، ونرصد لك عزيزتي اليوم خطوات الحصول على مكياج ملكة جمال الولايات المتحدة الاميركية السابقة ريما فقيه، صاحبة الوجه الأشهر والأجمل، إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة جذابة مماثلة.

وعليكي الآن اتباع الخطوات التالية:

الأساس

حضّري بشرتك باستعمال ممهّد الأساس Givenchy Prisme Primer Mattifying Primer، ووحّدي لون سحنتك بواسطة كريم الأساس المدمج Guerlain Lingerie de Peau Compact Mat Alive no.03 الذي لا يحتاج إلى التثبيت.

الشفتان

حدّدي شفتيك بقلم Lancome Le Lip Liner in Impatiente no.172، ثم غلّفيهما بأحمر الشفاه القشدي Sisley Le Phyto Rouge الطويل الثبات.

الأظافر

اطلي أظافرك باللون الأحمر Sephora Collection Color Hit L188 ، ثم غلّفي اللون بطلاء لمّاع Gucci Nail Bold High-Gloss Lacquer.

العينان

● موّهي محيط عينيك بواسطة خافي العيوب Dolce & Gabbana Beauty Millennial Skin Concealer.

● استعملي علبة الظلال المتعدّدة الألوان Yves Saint Laurent Couture Variation Palette in Nu no.1، وزّعي الظل القشدي الفاتح فوق كامل الجفن الأعلى كأساس للظلال، واللون البني المتوسط عند زاوية العين الخارجية، وموّهي اللون نحو الداخل فوق كامل الجفن المتحرّك.

● انشري الظل البرونزي عند طيّة الجفن ومدّيه خارج حدود العين، وحدّدي باللون نفسه خط الرموش السفلية.

● ضعي لمسة من الظل الصدفي المضيء عند زاوية العين الداخلية لإشراق النظرة.

● كحّلي الجفن الداخلي للعين بقلم الكحل الأبيض M.A.C Kajal Crayon in Gone Blanc.

● ألصقي الرموش المستعارة من M.A.C Cosmetics، وغلّفي أهدابك العليا والسفلية بالماسكارا السوداء التي تعزّز حجم الرموش Marc Jacobs Beauty Velvet Noir Mascara.

● صحّحي رسمة حاجبيك باستعمال Lancome Brow Densify Powder to Cream in 15 Black.

الخدّان

انحتي ملامح وجهك باستعمال علبة الكونتورينغ Dior Backstage Contour Face Palette Contour & Highlight no.001، استعملي اللون البرونزي عند الخدّين والملامح المراد تنحيفها، واللون المضيء فوق ملامح الوجه التي تريدين تسليط الضوء عليها، بعدها، ضعي لمسات من بودرة الهايلايتر المحدودة الإصدار Chanel Le Lion de Chanel Illuminating Powder لإضاءة أعلى خديّك.