جددي في وصفاتك بـ"الكفتة بصوص العسل والثوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوي- يحب عديد من السيدات التجديد في وصفات أكلاتهن، من خلال التغيير في طريقة إعداد طبخاتهن التقليدية، سواء بإضافة أو إزالة بعض المكونات. لذا نقدم لكم طريقة عمل الكفتة بصوص العسل الأبيض والثوم، بحسب موقع "كوكباد" المختص في وصفات الطعام. المكونات: كيلو لحم مفروم كوب بقسماط ¾ كوب حليب ¾ كوب كاتشب ½ كوب عسل أبيض ¼ كوب صويا صوص ½ كوب بصل مفروم ناعمًا 2 بيضة 10 فصوص ثوم مقطعة شرائح رفيعة ملعقة كبيرة زبد 2 ملعقة صغيرة ملح طريقة التحضير: 1-يسخن الفرن عند درجة حرارة 320. 2-في وعاء كبير، يوضع اللحم والبقسماط والحليب والبصل والبيض والملح، ثم يقلب الخليط جيدًا. 3-يشكل اللحم على هيئة كرات صغيرة، ثم ترص في صينية بايركس. 4-توضع الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة. 5-على نار متوسطة، تذابالزبدثم يضاف الثوم ويقلب لمدة دقيقة. 6-يضاف الكاتشب والعسل وصوص الصويا، ويترك حتى يغلي. 7-يغطى الإناء ويترك ليغلي على نار هادئة لمدة 5 دقائق. 8-تضاف كرات اللحم، ويترك الخليط يغلي على نار هادئة لمدة 10 دقائق، ثم يقدم ساخنًا.

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