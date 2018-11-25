كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 11:11 صباحاً - الأهلي يعلن موعد إعلان تنصيب المدرب الجديد

الأهلي

أعلن محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى الأهلي، موعد الإعلان عن الجهاز الفنى للجديد للفريق خلفًا لباتريس كارتيرون. وأكد مرجان، عبر برنامج "ساعة مع شوبير"، أن الإعلان عن جهاز الأهلي الجديد سيكون خلال 10 أيام. وأضاف مرجان أن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، على تواصل دائم لمتابعة ملف المدرب الجديد رغم إجراء عملية جراحية فى ألمانيا، مشيرا إلى أن "بيبو" أجرى جراحة ناجحة ويتابع يوميًا كل الأمور الإدارية فى الأهلى حتى تحديد موعد عودته.

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