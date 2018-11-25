كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 11:11 صباحاً - الوحدة الإماراتي يقيل مدربه

لورينت ريجيكامب

أعلنت شركة الوحدة الإماراتية لكرة القدم، إنهاء التعاقد مع الروماني لورينت ريجيكامب، مدرب الفريق الأول بالنادي؛ بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

وأوضحت شركة الوحدة في بيان رسمي أصدرته اليوم الأحد، أنه قد تم الاجتماع مع المدرب لورينت ريجيكامب، وتمت مناقشة النتائج السلبية الأخيرة للفريق في دوري الخليج العربي.

وأضاف البيان، أن الطرفين اتفقا على أن هذه النتائج، لا ترقى للإمكانيات التي تم توفيرها للفريق، وعلى ضرورة إحداث تغيير، وبث روح جديدة، بعد سلسلة التراجعات التي حدثت في الفترة الأخيرة.

وأشار البيان، إلى أنه تم التخطيط للفريق وفقًا للإمكانيات المتوفرة، المنافسة على كافة البطولات للموسم الحالي، خاصة، بعد حصوله على كأس سوبر الخليج العربي، في مستهل الموسم.

وأوضح البيان: "تقدمت الشركة بالشكر للمدرب على الفترة التي قضاها في إدارة الشئون الفنية للفريق، مقدرين جهوده وجهود جهازه الفني، وعلى البطولات التي حصل عليها الفريق أثناء توليه هو وجهازه الفني للمسؤولية".

وأكد البيان، أن المدرب بدوره، تقدم بالشكر الجزيل لمجلس الإدارة والجهاز الإداري، واللاعبين على الفترة اللي قضاها معهم متمنيا للفريق كل التوفيق.

واختتم البيان مشيرًا إلى أن إدارة الشركة، تدرس تسمية المدرب الجديد للفريق، وحتى تاريخه لم يتم الاستقرار على أي اسم، وأن ما يتم تداوله من أسماء حاليًا لا صحة له.