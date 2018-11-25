كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 11:11 صباحاً - خماسية شالكه أفضل هدية لبن طالب في عيد ميلاده
نبيل بن طالب،
عبَّر النجم الجزائري نبيل بن طالب، لاعب شالكه، عن سعادته بفوز فريقه الساحق على نورنبيرج (5-2)، أمس السبت، في الجولة الـ12 من الدوري الألماني "البوندسليجا".
وقال بن طالب، خلال مقابلة مع الموقع الرسمي للبوندسليجا: "أعتقد أنَّه عيد ميلاد سعيد بالنسبة لي، بعدما حققنا الفوز، وهذا هو الشيء الأهم؛ لأننا أدخلنا السعادة إلى قلوب المشجعين".
وأضاف الدولي الجزائري: "شعرنا بسعادة، والجميع رأى ذلك على الوجوه داخل الملعب، بعدما سجلنا العديد من الأهداف".
وأضاف صاحب الـ24 عامًا: "نشعر بخيبة أمل إلى حد ما، لتلقينا هدفين، لكننا كان لدينا الكثير من الأمور الإيجابية من المباراة".
ورفع شالكه رصيده إلى 13 نقطة، ليستقر في المركز الـ14 برصيد 13 نقطة.
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