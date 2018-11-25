كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 11:11 صباحاً - أسعار الأسماك اليوم الأحد 25 نوفمبر

تباينت أسعار الأسماك اليوم الأحد، داخل أسواق العبور والجملة، وسجّل البلطي 25 جنيهًا، والبلطي نمرة 2 بـ22 جنيهًا، والبلطي نمرة 3 بـ9 جنيهات، والبلطي الأسواني بـ27 جنيها، وقشر البياض بـ34 جنيها، والبياض البلدي يتراوح سعره بين 28 و34 جنيها.

وبلغ سعر سمك الثعابين 145 جنيهًا للكيلو، والمكرونة الخليجي بـ41 جنيها، والمكرونة السويسي بـ 67 جنيها والمكرونة المجمدة بـ25 جنيها، والكابوريا بـ125 جنيها، والمرجان بـ40 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري نمرة 1 بين 250 و320 جنيها، والجمبري نمرة 2 بين 125 و225 جنيها، والجمبري المجمد بـ85 و165 جنيها.