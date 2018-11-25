كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 11:11 صباحاً - انخفاض جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات



انخفضت مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات، اليوم الأحد، وتراجع المؤشر الرئيسي "EGX 30" بنسبة 1.92 % ليسجل 13413 نقطة. كما انخفض المؤشر الخمسيني "EGX 50" بنسبة 1.12% ليسجل 2205.5 نقطة، وتراجع المؤشر السبعيني "EGX 70" بنسبة 0.10% ليسجل 686 نقطة، وهبط المؤشر "EGX 100" بنسبة 0.37% ليسجل 1717.5 نقطة.

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