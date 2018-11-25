كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 11:11 صباحاً - يحدث فى السعودية .. 40 ألف وظيفة لا تجد من يشغلها

أصدرت وزارة الخدمة المدنية تقرير يكشف وجود 39.962 وظيفة شاغرة يتم الإعلان عنها طوال العام المنصرم 38 - 1439 بمجال الوظائف الصحية إلا أنه يتعذر شغل نسبة كبيرة منها .

وأوضح تقرير الخدمة المدنية أن السبب وراء وجود هذه الوظائف الشاغرة وتعذر شغلها بالسعوديين، هو عدم توافر الكفاءات المناسبة من المواطنين والمواطنات.

وأضافت الوزارة أن هذه الوظائف يتم ترشيح المواطنين المؤهليها عليها بمجرد تقدمهم من خلال "التوظيف المباشر".

وتضمنت هذه الوظائف 3142 وظيفة طبيب استشاري، و4140 طبيباً نائباً، و4923 وظيفة طبيب مقيم و981 وظيفة صيدلي واستشاري واختصاصي صيدلي، و9219 اختصاصي استشاري واختصاصي أول، و12384 وظيفة فني في تخصصات مختلفة جلها مخصصة للعنصر النسائي.

كما تضمنت الوظائف 5173 وظيفة مساعد صحي، وكذلك 22672 وظيفة بسلم الوظائف العامة من المرتبة الثامنة وحتى العاشرة خصوصاً وظائف الهندسة المدنية والكهربائية وبعض تخصصات الحاسب الآلي.

وكشف التقرير، أن عدد الوظائف التي يشغلها غير السعوديين يبلغ عددها 60.386 وظيفة، يأتي من بينها أكثر من 43 ألف وظيفة بسلم الوظائف الصحية، يشغل الرجال منها 17.262 والنساء 26.124 وظيفة.