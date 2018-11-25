كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 11:11 صباحاً - إليكم 15 فائدة للشوفان : كمال الاجسام - الرجيم - البشرة

قراء البشاير الكرام متابعي أخبار الصحة والجمال .. نقدم لكم تقرير كامل عن فوائد الشوفان للصحة والرياضيين ولمن ترغب في الحفاظ على قوام مثالي وبشرة جميلة .

نقدم لكم 15 فائدة للشوفان : كمال الاجسام - الرجيم - البشرة

1- يحتوى الشوفان على مواد مهدئة تساعد على الاسترخاء وهدوء الأعصاب

2- غنى بنسبة كبيرة بالفيتامينات التى تساعد على مد الجسم بالطاقة والحيوية.

3- يعالج الاكتئاب والحزن ويعزز صحة الجهاز العصبى ويحمى من التشنجات والتوتر.

4- يعتبر الشوفان بالفواكه من الطرق الرئيسية لعلاج السمنة

5- يحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة وخصوصا سرطان الأمعاء.

6- يحافظ على نسبة الكوليسترول في الدم، بسبب احتوائه على نسب مرتفعة من الألياف.

7- يسيطر على الاضطربات العصبية، وحالات الغضب والتوتر، والاكتئاب.

8- يعد الشوفان نظاماً غذائياً صحيّاً خالياً من السعرات الحراريّة المرتفعة، وهذا يعود لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمّة، مثل البوتاسيوم، والمغنيسيوم.

9- يقي الجسم من أمراض القلب المختلفة، كتصلب الشرايين، وتجلط الدم، هذا يعود لاحتوائه على نسب مرتفعة جداً من مضادات الأكسدة.

10- يعالج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك.

11- يعالج حالات البرد والزكام، والسعال الشديد.

12- معالجة البثور وحب الشباب، وذلك من خلال وضع ملعقتين من الشوفان في قدر، وإضافة كوب من الماء إليه، وتركه على نار متوسطة حتى يغلي، ثم تركه جانباً حتى يبرد، وتطبيقه على البشرة المتضرّرة، وتركه لمدة لا تقل على العشر دقائق، وغسله بعد مرور الوقت.

13- معالجة جفاف البشرة، عن طريق وضع ملعقة كبيرة من الشوفان في نصف كأس من الماء، وتحريكها جيّداً، ثم دهن البشرة المتضررة بهذا المزيج، وتركه لمدة ربع ساعة، ثم غسله بالماء الفاتر.

14- تفتيح البشرة، وهذا من خلال وضع ملعقة كبيرة من الشوفان في نصف كأس من الماء، وتدليك البشرة بها، ومن الجدير ذكره أنّ الشوفان يدخل في تحضير العديد من المستحضرات التجميلية، والصابون، والمرطبات العالمية، وكريمات التقشير.

15 ترطيب البشرة، وذلك من خلال مزج كأسين من الحليب السائل، وكأسين من الشوفان، وملعقتين صغيرتين من عسل النحل، وتطبيقها على البشرة الجافة، لمدة لا تقل عن الربع ساعة، ثم غسلها بالماء الفاتر بعد مرور الوقت.

فوائد الشوفان الهامة للرجيم :

1- يساعد على الشعور بالشبع لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف والبروتينات

2- يساعد الشوفان على التقليل من السعرات الحرارية والدهون المتراكمة بالجسم.

3- يحافظ الشوفان على صحة الجهاز الهضمي، ويمنع امتصاص المواد الدهنية به، ويساعد في التخلص من الدهون التي توجد بالجسم عن طريق الفضلات.

4- يساهم الشوفان في تنظيم نسبة السكر بالدم مما يساعد في الحصول على وزن مناسب.

5- يساعد تناول الشوفان واستخدامه في الرجيم على التقليل من الدهون التي توجد بمنطقة البطن على وجه الخصوص.

6- الشوفان مهم جداً للتخلص من الانتفاخات ويحمى الجهاز الهضمي.

7- خليط من الشوفان مع الحليب يساعد في الحصول على وزن مثالي والتخلص من الدهون الزائدة بالجسم والتقليل من الوزن الزائد.

8- يساعد على حرق المزيد من الدهون التي توجد بالجسم في وقت قليل وسريع.

9- يحتوي خليط الشوفان مع الحليب على الكثير من العناصر الغذائية الهامة، ومنها الفيتامينات والمعادن ومن أهمها عنصر الكالسيوم والذي يحافظ على صحة العظام والعضلات.

10- يساعد على التقليل من نسبة الكوليسترول بالدم، ويساهم في وصول الأكسجين إلى خلايا الجسم.