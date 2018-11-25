فرح الهادي تجري عملية تجميل استعدادًا لزواجها الثاني.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أجرت الفنانة الكويتية فرح الهادي عملية تجميل جديدة في وجهها استعدادًا لحفل الزفاف الذي ستقيمه مرة ثانية مع زوجها الفنان الكويتي عقيل الرئيسي، وذلك احتفالًا بمرور عام على زواجهما.

واستعرضت "الهادي" نتائج عملية التجميل التي خضعت لها من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق "سناب شات"، حيث أجرت بعض التعديلات بشكل جفون عيونها وشفتيها، بالإضافة إلى تخلصها من منطقة الدهون أسفل الذقن.

وقالت الفنانة الكويتية إن عملية التجميل الجديدة تأتي بسبب رغبتها في عمل "نيولوك" يتناسب مع حفل العرس الثاني.

وكانت الهادي قد أعلنت عن اتفاقها مع زوجها الفنان الكويتي عقيل الرئيسي على إقامة حفل زواج ثان بالتزامن مع عيد زواجهما الأول الذي سيوافق يوم 31 ديسمبر المقبل.

وقالت عبر مقطع فيديو لها على تطبيق "سناب شات": "قررنا نسوي عرس تاني..لا تتخيلون اديش أنا وعقيل حاولنا نخش عنكم الموضوع إلا أن يتم..إن شاءالله بإذن الله هنسوي عرس تاني في يوم 31 ديسمبر الي هو نفس يوم عيد زواجنا".