لويفي تمزج بين الموضة والهندسة المعمارية في مجموعتها الجديدة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استلهمت علامة لويفي الإسبانية مجموعتها الموسمية الجديدة من المهندس المعماري الاسكتلندي الشهير، تشارلز ريني ماكينتوش.

وراجع المدير الإبداعي للعلامة "جوناثان أندرسون" أعمال المهندس الشهير، ليستلهم منها مجموعة تضم خط إكسسوارات كامل، وملابس جاهزة للرجال والنساء، أتت جميعها غنية بتفاصيل من الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي وتقنيات الطباعة.

ومن أبرز قطع المجموعة نذكر حقيبة "الألغاز" المغطاة بالورود، والمستوحاة من نافذة زجاج ملون، إلى جانب نُسخة من حقيبة "هيمووك" Hamewock من لويفي، والتي تمّ تحديثها بإضافة زخارف الزهور الشهيرة للفنان.

وجاءت حقيبة "ذا جيت" التي تُعد أحدث إضافة إلى المجموعة، في شكل جديد من حقائب الكلاتش العملية، وفي إصدار غير مسبوق، تستحضر تصاميم الشعارالشهيرة الخاصة بالمهندس.

وتتكون مجموعة الملابس الجاهزة للرجال والنساء من الفساتين وقطع التريكو، بالإضافة إلى القمصان والسترات والبنطلونات التي جاءت غنية بالأقمشة كالكاشمير والحرير والموهير، وبلوحة ألوان شاملة للظلال الترابية والرمادية.

والأمر الأكثر لفتًا للانتباه في هذا التعاون، كتن لوحات ماكنتوش النباتية التي تم دمجها في تصاميم المعاطف والبطانيات الدافئة.