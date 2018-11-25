إيهاب توفيق: لم أقصد الإساءة لصابر الرباعي وكاظم الساهر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكد الفنان المصري إيهاب توفيق بأنه لا يعلم السبب الحقيقي وراء غيابه عن المشاركة بلجان تحكيم برامج تقييم المواهب، مشددًا على أنه ليس لديه فكرة حول سبب عدم استعانة المسؤولين عن تلك البرامج به رغم خبرته الفنية والموسيقية الكبيرة.

وقال توفيق في لقاء إذاعي، إنه لا يشعر بالظلم لعدم الاستعانة به، كما أنه لن يرفض الأمر إذا عُرض عليه، مبينًا أن برامج المواهب تعتمد على تركيبة محددة لنجاح البرنامج، مثل الاستعانة بفتاة جميلة ورجل "لذيذ"، لذا قد يكون ذلك سبب استبعاده.

إلى ذلك، نفى الفنان المصري ما تردد بشأن تعمده الهجوم على النجمين كاظم الساهر وصابر الرباعي، مشيرًا إلى أن تصريحاته بشأن أنهما لا يشبهان محمد عبدالوهاب أو الموسيقار عمار الشريعي لا ينتقص منهما، لأن هذا الجيل يطلق عليه "العمالقة" ولا يمكن أن يتكرر أبدًا.

كما كشف إيهاب توفيق عن أنه كان من المفترض أن يقدم ألبوم "شخبط شخابيط" الذي أصدرته نانسي عجرم، وأجرى "بروفات" على أغانيه، لافتًا إلى أنه ليس نادمًا ولم يحزن لغناء نانسي للألبوم لأنها قدمته بشكل راق وجيد.

وأوضح أنه لم يندم على ترك شركة "روتانا" للإنتاج الفني، لأنه تركها بسبب استراتيجية تعاملها مع بعض النجوم، لافتا إلى أنها كانت سببًا في صعوده على مسرح قرطاج للغناء في الثانية صباحًا، ورغم ذلك نجح الحفل للغاية وانتظره الجمهور حتى انتهى من الغناء.