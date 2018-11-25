تعرَّفي على أسرار "الزبادي" للحصول على شعر يبدو كالهنديات

تتميز الفتيات الهنديات بشعرهنَّ، كما إنهنَّ من أجمل جميلات العالم، وهو ما عبَّرت عنه أيضًا "ريما" في تغريدة عبر حسابها في "تويتر"، قائلة "الهنديات من أجمل جميلات العالم"، حيث أبدت إعجابها بجمال المرأة الهندية، التي تتميز بقوام رشيق وشعر كثيف ولامع ومعروف عنها استعمالها الوصفات الطبيعية، وكذلك الأغذية الصحية للعناية بجمالها.

وكشف موقع "idiva" المتخصص في مجال صحة المرأة، عن أهم الأغذية التي تحرص المرأة الهندية، مستعرضًا في تقرير له سر رشاقة الهنديات، وأهم النصائح الطبيعية التي يتبعنها للحفاظ على جمالهن، مؤكدًا أن "الزبادي (الروب) واحد من أهم تلك الأغذية".

وذكر الموقع أن الزبادي يقوي الجهاز المناعي بفضل احتوائه على الكثير من البروتينات والمعادن، مثل الكالسيوم والماغنيسيوم، والفيتامينات (د) و(ب12) و (ب2)، كما يساعد في تحسين أداء الجهاز الهضمي لغناه بالبكتيريا المفيدة التي تسعل عملية الهضم.

وللزبادي استخدامات متعددة فيما يتعلق بمشكلات البشرة والحفاظ على صحتها، حيث يُسهم في القضاء على حب الشباب، ويمنح الوجه إشراقة ونضارة كما أنه يقي البشرة من التجاعيد، بفضل غناه بالبروتين. كما يسهم في القضاء على قشرة الشعر والحكة لغناه بالزنك، وحامض اللبنيك، والبروتين والكالسيوم والمواد الأخرى المفيدة لصحة وجمال الشعر، وبخاصة لجهة تعزيز نموه.

وفي حين تكثر وصفات التجميل المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي التي تنسب إلى المراة الهندية، والتي يدخل الزبادي في مكوناتها، غرّدت "خلود القحطاني" بـ"وصفة الهندية لشعر طويل وكثيف"، مبينة أنها "تتكون من ملعقتين من الزبادي، وملعقتين من مسحوق نبتة براهمي، ومثلهما من مسحوق الأشواندا. وتمزج المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس، ثم يوضع على الشعر الجاف لمدة 20 دقيقة، ثم يغسل الشعر جيداً بالماء الفاتر ويكرر القناع مرة في الأسبوع لمدة شهر".

ونشرت مستخدمة "فايسبوك" نازك تدوينة عن "ماسك الزبادي" مبينة أنه "يسهم في تقشير البشرة، وزيادة رونقها وإشراقتها، ولتحضيره: "احضري ملعقة زبادي، وثلاث ملاعق ماء ورد"، اخلطي المكونات، وادهني بها وجهك قبل النوم، ودلكي بخفة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر في اليوم التالي، كرري الوصفة بشكل يومي لتحصلي على أفضل النتائج".

من جهة أخرى، نشرت صفحة "معلومات وثقافة عامة" في موقع "فايسبوك" تدوينة عن أهم فوائد استخدام الزبادي للجلد جاء فيها أن "الزبادي يحد من النمو الجرثومي لما يحتويه من خواص مضادة للفطريات والجراثيم، وأنه يسهم في تطهير الجلد وتفتيح المسام، إذ يمكن وضعه على الجسم ثم شطفه بالماء الدافئ"، ووفقاً للمنشور "يعمل الزبادي على ترطيب البشرة ومحاربة التجاعيد لاحتوائه على حامض اللاكتيك الذي يكسب الجلد الليونة ويخلصه من التجاعيد. في حين يمكن الاستفادة منه بعمل (قناع الزبادي) وتركه على الوجه نحو 20 دقيقة ثم شطفه بالماء".

ويعتبر الزبادي "مهدئاً للجلد"، إذ يسهم في تخفيف حدة "حروق الشمس"، لغناه بالدهون التي تساعد في التخلص منها. ويستخدم الزبادي خارجياً بإضافته لبعض المركبات الغذائية، فإذا كان الجلد جافاً يمكن إضافة الجزر المبشور والعسل، و إذا كانت البشرة دهنية أو عادية فيمكن إضافة نحو ملعقة من عصير الليمون، أما الأشخاص الذين يعانون من وخز عندما يضعون الزبادي على بشرتهم فهذا معناه انهم يعانون من الحساسية ضد بعض مركبات الزبادي وعليهم شطف البشرة بالماء فورًا.