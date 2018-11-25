صحافيّة بريطانية تسوق لكِ بعض النصائح لارتداء الملابس في عدة مناسبات

قدّمت مُحرّرة صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية، سيرينا هود، عدة طرق لارتداء الملابس اللامعة المرصّعة بالترتر، وغيرها من الملابس الأخرى، خارج المدينة أو عند قيامك برحلة، وعرضت ذلك في مجموعة صور.

وارتدت هود تنورة طويلة مرصّعة بالترتر مع بلوفر خفيف مريح أو بليزر مخملي، مشيرة إلى أن هذا سيناسب المكان الريفي، وفي صورة أخرى ارتدت فستانا باللون الأخضر مرصعا بالترتر من بالمان، وكذلك سترة قصيرة باللون الأسود.

وعرضت هود صورا أخرى لسيدات يرتدين الملابس المرصعة بالترتر، وقالت: "يمكن ارتداء فستان أسود متوسط الطول من (رالف آند روسو) باللون الأسود، وكذلك حذاء أسود بكعب عالٍ، والإمساك بحقيبة صغيرة من هيرمس، كل ذلك سيمنحك إطلالة رائعة".

وأضافت: "الفستان الوردي اللامع من العلامة التجارية (كارولينا هيريرا)، فهو مناسب للمناطق الريفية لكن الأفضل أن يتم ارتداؤه في المناسبات الليلية، ويمكن إرفقاه ببعض الإكسسوارات البسيطة، مثل الأقراط، وكذلك حقيبة صغيرة باللون الوردي".

وألمحت هود: "لا يقتصر اقتناء الملابس من العلامات التجارية، فالشارع الرئيسي في لندن يقدم العديد من الفساتين والملابس المناسبة لهذه المناطق، مثل الفستان باللونين الأحمر والأسود لدى متجر ريكسو، يتميز بطوله المناسب ذي الطبقات، ويمكن ارتداء حذاء باللون الأسود اللامع معه، وكذلك حقيبة صغيرة بنفس اللون، ونظرا لأن الفستان يتميز بأنه واسع، يمكنك وضع حزام على منطقة الخصر، سيمنحك إطلالة أكثر أناقة".

وتقول هود: "هناك إطلالة أخرى أنيفة، بدلا من الفستان، اقتني بنطالا واسعا باللون الأسود، وارتدي بلوزة بيضاء اللون، وجاكيت كلاسيكيا لامعا، ستمنحك هذه الملابس إطلالة رائعة"، وأشارت هود: "بعيدا عن الملابس اللامعة، توجد إطلالات ريفية أخرى، حيث ملابس الفروسية الأنيقة، والتي تتمثل في البنطال الخاص بالفروسية، والأحذية، والجاكيت باللونين الأحمر والأسود الكاروهات".

وتوضح هود: "يأتي هنا دور المعطف الطويل، فالإطلالة صباحية أنيقة، ارتدي معطفا باللون البيج يصل طوله إلى الركبة، وأحذية الفروسية الطويلة إلى الركبة، وبنطالا ضيقا باللون الأسود".

وتقول هود: "إذا ذهبتِ في رحلة سفاري، يمكن ارتداء العديد من الملابس المختلفة والمتنوعة، ومن بينها فستان العلامة التجارية باداما، ذو اللونين الأحمر والأبيض، وتوجد أيضا التنانير والقمصان الواسعة من فالنتينو، والأحذية الرياضية البسيطة".

وتضيف: "أما عند خروجك بزي غير رسمي، من الأفضل ارتداء ما يريحك، حيث البناطيل الجينز الواسعة الممزقة، والبلوفرات المريحة متعددة الألوان، وكذلك الأحذية، والتنانير الواسعة، وكذلك القمصان الجينز الخفيفة"، ولفتت هود: "إذا أردت حضور عشاء مييز، اختاري الملابس البسيطة، مثل تنورة طويلة برسمة الزهور، وبلوفر بسيط يتطابق مع أحد ألوان الزهور الموجودة في التنورة، أو بنطال واسع باللون الأسود، وبلوزة طويلة لامعة. وتأتي هنا أهمية التنورة البلسيه متوسطة الطول ومتعددة الألوان، فهي الأفضل لمثل هذه المناسبة"، وتواصل قائلة: "بالعودة إلى الإطلالة الريفية البسيطة، ارتدي أحذية تسلق الجبال، والبناطيل الواسعة (الباغي) وكذلك الكاريغان المريح، ولا تنسي وضع القبعة المخصصة للمهام الريفية، ستمنحك إطلالة رائعة".