خطوات لتفادي ضغط العمل.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ مادي غيث

يتعرض كثيرون لضغوطات في أماكن عملهم مع الإحساس بقلة الطاقة وعدم إنتاج العمل بشكل جيد، ما يجعل لديهم رغبة في تركه.. فكيف يتغلبون على هذا؟

الدكتور محمد الشامي، استشاري الطب النفسي، قال إن ضغوط العمل هي كم الآثار النفسية والمشكلات التي يقابلها الأشخاص في العمل مع المديرين أو الزملاء، حتى الحمل الزائد في العمل، مضيفًا أن هذا يُسمى في الطب النفسي "الاحتراق الوظيفي"، أي نفاد الطاقة، وهذه المشكلة تكون عبارة عن مجموعة أعراض من الاكتئاب والقلق وقلة الرغبة في العمل وقلة تركيز وعدم الانتاج مثل السابق.

لمتابعة القراءة تابع موقع"الكونسلتو".