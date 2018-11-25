زوجان يربحان 1.8 مليون دولار بـ"الصدفة" أثناء تنظيف منزلهما

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوي-

تلقى زوجان أميركيان أسعد مفاجأة في حياتيهما، عندما عثرا على بطاقة يانصيب فائزة بمبلغ 1.8 مليون دولار أثناء تنظيف منزلهما بولاية لويزيانا.

وكان الزوجان هارولد وتينا إهرنبرج، يستعدان للاحتفال بعيد الشكر، عندما وجدا البطاقة التي نسيا أمرها تمامًا، وفقًا لموقع "سكاي نيوز عربية".

ولدى مراجعة الموقع الإلكتروني لليانصيب، اكتشف الزوجان أن رقم البطاقة فائز بالجائزة الكبرى وقدرها 1.8 مليون دولار.

وقال هارولد إنه استغرق وقتا للتحقق من الأرقام عدة مرات، قبل أن يدرك أن بطاقته ربحت بالفعل هذا المبلغ الكبير.

وكان أمام هارولد وزوجته أسبوعان فقط للاستفادة من البطاقة قبل أن تنتهي صلاحيتها، إذ ربحت بتاريخ 6 يونيو الماضي.

وحصل الزوجان فعلا على مبلغ 1.3 مليون دولار بعد اقتطاع الضرائب، وقالا إنهما سيحتفظان بالمبلغ لفترة ما بعد التقاعد.