كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 08:04 صباحاً - فقيه دستوري : قرار الحكومة بدعم طفلين فقط ببرنامج تكافل وكرامة مخالف للقانون

كتبت : انجي بيومي

علق الدكتور إسلام قناوي، الفقيه الدستوري، على قرار الحكومة بدعم طفلين فقط ببرنامج تكافل وكرامة، قائلًا: "هذا الحل رغم أهميته الاقتصادية، إلا أنه مخالف القانون والدستور".

ولفت "قناوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، إلى أن الدستور ينص على أن المواطنين أمام القانون سواء ولا يمكن التميز بينهم، وأي طعن أمام المحكمة الدستورية على هذا القرار ستحكم المحكمة بعدم دستوريته.

وتابع إلى أن الدولة عليها أن تحدد الفئات الأولى بالدعم والرعاية بدلًا من القيام بهذا الأمر الغير دستوري.