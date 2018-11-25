كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 08:04 صباحاً - نجم الزمالك: تركت كرة القدم للعمل "على جرار".. اتفرج

محمد عنتر

حكى محمد عنتر لاعب نادي الزمالك قصة تركه لكرة القدم بسبب قلة المال، وقصة انضمامه لنادي الزمالك.

وقال عنتر في تصريحات لبرنامج (ملعب أون) على قناة أون سبورت: "في فترة من الفترات كنت لاعبا في نادي بترول أسيوط، لكنني كنت أتقاضى 300 جنيه فقط، وظروفنا المالية لم تكن تسمح لتنقلاتي يوميا من بلد لبلد".

وأضاف "بعد أربع سنوات على هذا المنوال رأيت أنني لن أستطيع الاستمرار على هذا الوضع، وقررت ترك كرة القدم وعملت (على جرار) نمتلكه. كان كل أملي أن أصعد للفريق الأول، لكنهم لم يصعدونني".

وواصل "كنت أحتاج للمال وأضطر لطلبها من والدي وعمي، لكنني شعرت أنني لا أريد طلب المال منهما مجددا، ولذلك توقفت عن كرة القدم وعملت على الجرار لمدة سنة رغم أن حالة العائلة ليست سيئة ماديا. لكن هو مجرد شعور مني بأنني لا أريد طلب المال من أحد وأن أعتمد على نفسي".

عنتر أكمل "تحدث معي مركز شباب أبو تيك وأنهم يريدون انضمامي لهم واللعب معهم. قلت لهم لا بأس، ومن هنا شاهدني محمود الأسيوطي رئيس نادي الأسيوطي أثناء نصف نهائي دوري مراكز الشباب والذي أذيع على التليفزيون".

واسترسل "انضممت لنادي الأسيوطي مقابل 15 ألف جنيه".

عنتر تحدث أيضا عن قصة انتقاله لنادي الزمالك وفشل المفاوضات مع الأهلي.

وقال عنتر "علاء ميهبو وهشام حنفي تحدثا معي بشأن انضمامي للأهلي وقلت لهم تحدثوا مع النادي أولا وأنا في الدرجة الثانية".

وأضاف "طلبوا توقيعي، لكنني قلت لهم أنني لن أوقع لأي فريق قبل الاتفاق مع النادي أولا".

وواصل "الأهلي في منتصف الموسم التالي أراد ضمي مرة أخرى.عرفت أنهم تحدثوا مع النادي حول رقم ثم تراجعوا وقدموا رقم آخر".

وأكمل "على الجانب الآخر كنت قد اتفقت أيضا مع إسماعيل يوسف مدير الكرة على كل شيء، ولذلك انضممت لهم فور الاتفاق مع نادي الأسيوطي حينها وانتقلت إلى الزمالك".

عنتر أتم "حتى الآن لم أحقق 1% من طموحاتي مع نادي الزمالك، وسأعمل جاهدا لأصنع التاريخ هنا في هذا النادي".

محمد عنتر انضم لنادي الزمالك منتصف الموسم الماضي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير، وفاز مع الفريق ببطولة كأس مصر بالموسم الماضي.

صاحب الـ25 عاما شارك في ثلاث مباريات فقط في الدوري هذا الموسم. سجل فيهم هدفا واحدا.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري هذا الموسم بعد 12 مباراة برصيد 29 نقطة.