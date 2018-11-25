كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 08:04 صباحاً - تيفاني ترامب تثير السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي-صور

كتبت : شيرين عصملي

عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يتضمن إثارة إبنة ترامب لسخرية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث التقط صحفيون صورة لتيفاني وإيفانكا ترامب، ابنتي الرئيس الأمريكي، في قاعدة أندروز الجوية في ولاية ميرلاند، تظهر تفصيلا طريفا أثار سخرية الصحفيين، ولم تنتبه تيفاني إليه، والصورة المذكورة التقطت لابنتي دونالد ترامب أثناء توجههما إلى فلوريدا للاحتفال بعيد الشكر مع العائلة، في منتجع مار لاغو الساحلي.

وعلق مستخدمي مواقع التواصل (فيس بوك-تويتر)، على الصورة، عندما لاحظوا أن تيفاني ترامب، نسيت أن تنزع لصاقة السعر والماركة، من فردة حذائها اليمنى.