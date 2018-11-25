كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 08:04 صباحاً - رئيس الأرصاد عن تحدث غير المختصين عن الأحوال الجوية : مينفعش يكون في ناشط طقس

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الفترة الأخيرة شهدت وجود بعض النشطاء في أحوال الطقس على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الأمر أثار بعض المغالطات حول أحوال الطقس الفترة الأخيرة.

وتابع "عبد العال"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن دولة الإمارات الشقيقة تعاقب من يتحدث في أحوال الطقس من غير المتخصصين بالسجن 3 سنوات، وهذا الأمر يتم دراسته في مصر، معقبًا: "ازي يبقى عندنا ناشط طقس.. إزي ده يحصل ده الأرصاد الجوية علم بيدرس".

وطالب رئيس الأرصاد الجوية القنوات الفضائية، بالعمل على إذاعة أخبار الطقس في أول النشرات الإخبارية على غرار ما يحدث في الخارح، خاصة أن المواطن قد يشاهد نشرة الأخبار بالكامل لكي يتعرف على حال الطقس.