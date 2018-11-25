اكتشاف جديد للكشف المبكر عن سرطان المبيض باستخدام البكتريا

اكتشف علماء من جامعة أدلايد الاسترالية فحصًا للدم للكشف المبكر عن سرطان المبيض باستخدام البكتريا المؤكسدة، ويمتاز الفحص الجديد بدقة نتائجه وقدرته على كشف السرطان في مراحله الأولى.

وبحسب التقرير الذي نشرته دورية "بيوكيميكال ريسيرش كوميونيكيشن"، التفاعل بين البكتريا المؤكسدة وبين عينات الدم نستطيع من خلاله التعرف على وجود سرطان المبيض في المرحلة الأولى من تطوره.

وأظهرت الأبحاث قدرة فحص الدم الجديد على كشف سرطان المبيض في مرحلة مبكرة بنسبة 90%، ويعتبر الفحص نقلة كبيرة للكشف المبكر عن هذا النوع من السرطان.

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