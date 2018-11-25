كيف يساعد العلاج بالخيال في التخلص من المخاوف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوي-

أكدت دراسة حديثة أجريت في إحدى جامعات كاليفورنيا أن العلاج بالخيال طريقة ناجحة لعلاج المصابين بمتلازمة الخوف.

فعادة يستخدم المعالجون النفسيون أسلوب تعريض مرضاهم الذين يخافون أشياء معينة، إلى مصدر الخوف ذاته حتى يتغلبوا عليه.

لكن دراسة أمريكية أثبتت أن تخيل مصدر الخوف فقط، قد يكون بنفس فاعلية التعرض له.

التجربة شملت 68 متطوعًا، حيث ربطت بين سماع صوت معين والتعرض لصدمة كهربائية بسيطة، تم تعريض المتطوعين لصوتين مرارًا يتزامن أحدهما مع صدمة كهربائية، ثم تصوير أدمغتهم بتقنية الرنين المغناطيسي.

النتيجة كانت أن الصوت كاف لإحداث رد فعل الصدمة الكهربائية حتى وإن لم يتم التعرض لها.

الباحثون تمكنوا من رصد الاستجابة العصبية ودراسة حالة المخ أثناء التخيل، مؤكدين أنها لم تختلف عن الاستجابة أثناء التعرض لمسبب الخوف الحقيقي.

كما أكدوا أن العلاج بالخيال، يسهم في التغلب على سلبيات التعرض لمصدر الخوف الحقيقي، منها صعوبة الوصول لمصدر الخوف، أو أن الخوف لدى المريض يكون شديداً جداً ما قد يعرضه للخطر.