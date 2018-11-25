طرق فعالة لزيادة إنتاج الكولاجين في البشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

من الطبيعي أن تفقد بشرتنا رونقها مع مرور الأيام مما يجعلها أقل ليونة وأكثر عرضة لظهور التجاعيد. ولتأخير هذه المظاهر التي تسبب الشيخوخة المبكرة للبشرة ينصح الخبراء باللجوء إلى المستحضرات غنيّة بالكولاجين، والحقن الغنية بالكولاجين.

تتكون البشرة بنسبة 90% من الكولاجين، فهذا البروتين المتواجد بشكل طبيعي في الجلد يسمح للأنسجة بالتجدد والحفاظ على الليونة، ولكن إنتاجه يبدأ بالانخفاض منذ سن الـ25 مما يجعل البشرة تفقد شبابها بشكل تدريجي.

1-كريمات الكولاجين:

تشكّل مستحضرات العناية الغنية بالكولاجين حلًا فعّالًا يعيد للبشرة نضارتها، كونها تساهم في ترطيبها وتنعيمها مما يساعد على إخفاء أول مظاهر الشيخوخة التي تظهر عليها.

للإستفادة من فعالية هذه الكريمات، ينصح الخبراء بتطبيقها يومياً على البشرة مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لظهور التجاعيد مثل محيط العينين والشفاه. على أن يتمّ تطبيق هذه الكريمات صباحاً ومساءً خاصة أن البشرة تتجدد خلال الليل وهي بحاجة لفوائد الكولاجين في هذا المجال.

2- حقن الكولاجين:

تتميز حقن الكولاجين بفعالية كبيرة في مجال إعادة المظهر الشاب للبشرة. ويتمّ الحقن بواسطة إبر رفيعة مباشرة في التجاعيد، أما النتيجة فتظهر بشكل فوري وتدوم عدّة أشهر. ولكن من الضروري أن يتم الحقن تحت إشراف طبيب تجميل.

-3-عناصر غذائية معزّزة لإنتاج الكولاجين:

التعويض عن النقص في الكولاجين يساعد على إعادة الحيوية إلى الأنسجة والكتل العضلية كما يخفف من حدة الألم الذي قد يصيب المفاصل. ويعتمد هذا التعويض على العناية التجميلية وعلى نظام غذائي متوازن ينشط إنتاج الكولاجين في الجسم.

ولتحفيز الأنسجة على إنتاج المزيد من الكولاجين، يُنصح بتبني نظام غذائي متوازن يعتمد على إدراج الفيتامينات والمعادن والحوامض الدهنية الأساسية المتواجدة في: المكسّرات (الجوز، واللوز، والمسم...)، والبقوليات (الفول، والفاصوليا، والحمص، والبازيللا...). أما الفيتامين "C" فيتم الحصول عليه عبر استهلاك الحمضيات والفيتامين "E" عبر تناول زيت الزيتون، والأفوكادو، وسمك التونة، بالإضافة إلى السبيرولين وهو نوع من الطحالب البحريّة التي يتم تجفيفها واستهلاكها على شكل بودرة تُضاف إلى الطعام.