كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 06:50 صباحاً - سباق البرازيليون على شراء أجهزة التلفاز في الجمعة السوداء-فيديو



كتبت : شيرين عصملي عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يتضمن احتشاد المتسوقون في إحدى المتاجر في مدينة ساو باولو البرازيلية لشراء أجهزة التلفاز، وذلك في يوم التخفيضات المعروف بـ "الجمعة السوداء"، الذي انتشر في جميع أنحاء العالم.



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