كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 06:50 صباحاً - بروتون تفتتح مركز الصيانة الجديد 4S في مصر

افتتحت شركة بروتون في مصر خلال الساعات الأخيرة أول مركز خدمة لها بنظام 4S في مصر وهو المركز الذي أسسته في القرية الذكية وقالت الشركة أن المركز الجديد يقام لأول مرة بنظم تصميم بروتون الماليزية الجديدة التي تقام لأول مرة خارج ماليزيا بعد اعتمادها في ماليزيا في الفترة الأخيرة.

مساحة مركز صيانة بروتون الجديد 15 ألف متر

وحضر افتتاح المركز السفير الماليزي في مصر محمد حنيف بالاضافة الي مسئولين في الشركة الماليزية ومسئولين في عز العرب مصر وقالت الشركة أن المركز الجديد يقع على مساحة 15 ألف متر ويمكن للمركز أن يستوعب في اليوم الواحد 50 سيارة كما يوفر صالة عرض بجانب مركز الخدمة والصيانة ومخزن قطع الغيار وأعمال السمكرة والدهان .

عز العرب أعادت طرح موديلات بروتون في مصر

وكانت عز العرب قد أعادت طرح سيارات بروتون الماليزية مرة أخرى في مصر بعد توقف لفترة طويلة وشملت سياراتها بروتون ساجا وبروتون اكسورا وبريفي.