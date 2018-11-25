كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 06:50 صباحاً - سكودا كودياك 2019 تتوفر في مصر في اصدارين بسعر يبدأ من 600 ألف

أول ظهور لسكودا كودياك 2019 في مصر كان خلال فعاليات معرض أوتوماك فورميلا 2018 الماضي رغم الاعلان عن حجز السيارة منذ فترة طويلة, ولكن رؤيتها كانت خلال فعاليات المعرض حيث طرحت كموديلات 2019 للسوق المحلي ، وتتميز السيارة في مصر بمحرك 4 سلندر 1400 سي سي تيربو بقوة 150 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر.

ناقل DSG في سكودا كودياك 2019

ويتم نقل القوة لعجلات السيارة من خلال ناقل حركة DSG أوتوماتيك من 6 سرعات وتمكن هذه المواصفات السيارة من التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 9.6 ثانية قبل الوصول الي سرعة قصوى تبلغ 198 كم في الساعة وهي تتوفر في السوق المحلي في اصدارين حسب سعة السيارة واحد لخمسة ركاب والثاني يتسع الي 7 ركاب.

أسعار سكودا كودياك 2019 تبدأ من 600 ألف جنيه

وتبدأ السيارة من 600 ألف جنيه في نسخة Style التي تتزفر بفرش جلدي لعجلة القيادة مع تبريد هواء في درج السيارة الامامي ومسند ذراع في الأمام ومفتاح قابل للطي وسنتر لوك وعجلة قيادة مالتي وفتحة كهرباء قوة 12 فولت في الأمام والخلف بالاضافة الي عجلات 17 بوصة ومثبت سرعة وكاميرا خلفية وتكييف ديجيتال مع فتحات خلفية للتكيف واضاءة هالوجين في الأمام ووحدات اضاءة نهارية.

وصول أسعار سكودا كودياك 2019 الي 729 ألف جنيه

والاصدار الثاني من السيارة أمبيشت فيتوفر بسعر 729 ألف جنيه ويزيد بتوفره بسبعة مقاعدة ومزيد من وسائل الأمان التي تشمل وحدات ايرباج اضافية وتكييف ثلاثي المناطق وحساسات للضوء والمطر ومساحة خلفية وفرش جلدي داخلي.