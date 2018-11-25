كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 06:50 صباحاً - سيات ليون 2019 ستتوفر في مصر بمحركين

تستعد شركة كيان وكيل سيارات سيات في السوق المحلي لاطلاق موديل جديد من سيارتها ليون في السوق المحلي وهي السيارة التي ستأتي بمحرك سعة 1400 سي سي كسيارة هاتشباك وسيتوفر المحرك 1400 سي سي الجديد ليصاحب المحرك السابق الذي سيظل متوفر في السيارة وهو محرك 1600 سي سي وكلاهما سيقدم كموديلي 2019 في السوق المحلي.

محرك ليون 1400 سي سي بقوة 150 حصان تيربو

ويأتي المحرك الجديد 1400 سي سي بقوة حصانية تصل الي 150 حصان بفضل اعتماده على تقنية الشحن التوربيني بالاضافة الي عزم دوران 250 نيوتن متر وتنقل القوة الي عجلات السيارة من خلال ناقل حركة أوتوماتيك ثنائي القابض 7 سرعات ، ويمكن للسيارة بناء على هذه المواصفات الوصول الي سرعة 100 كم في الساعة في 8 ثواني قبل أن تبلغ الحد الأقصى للسرعة بواقع 215 كم في الساعة.