كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 06:50 صباحاً - تخلص من همومك في أفضل جلسات "سبا" حول العالم

مع ضغوط العمل وتكاثر المسئوليات، تحتاج أحيانا إلى لحظات من الاسترخاء والراحة العميقة لتجديد نشاطك وحيويتك، وينصح كثير من خبراء اللياقة البدنية والصحة العامة بالاتجاه إلى جلسات الـ”سبا” لاستعادة نشاط العضلات واسترخاء الأعصاب، خاصة لمن يعملون لساعات طويلة، أو يضطرون إلى السفر وتغيير أنماط نومهم وحياتهم اليومية.

ويعتبر التدليك علاج تكميلي وبديل ويعمل على تخفيف التعب والإجهاد وبعض الآلام المصاحبة كآلام المفاصل والعضلات وهو يكافح القلق واضطرابات الهضم لبعض الحالات ويساعد في التخلص من آلام الرأس، وبحسب موقع “فوج”، فإن أفضل مراكز الـ”سبا العالمية هي:

آيسلند: تدليك وسط المياه

وسط الطبيعة البركانية والبيئة المليئة بالمعادن بالقرب من بحيرة مالحة تنبعث منها طاقة حرارية، وأنت تشاهد أجمل المناظر الطبيعية يمكنك التمتع بجلسات تدليك تحت الماء في سبا بلو لاجون وعلاج يستغرق ساعتين.

اليونان: إذابة الدهون بالتوابل الحارة

في جزيرة كريت اليونانية بمنتجع بورتو إيلوندا تمتع بعلاج ينعش الروح ويزود الجسم بالطاقة باستخدام الفلفل الأحمر والأسود مع تقنيات التبريد والتدفئة لتنشيط الدم والدوران اللمفاوي، واحصل على بشرة ناعمة ومشدودة ويستغرق العلاج ساعة ونصف الساعة.

سيشل: علاج تحت أضواء النجوم

بالقرب من شاطئ البحر استمع إلى هدير أمواج المحيط الهندي مع طقوس علاج استثنائية بتقنيات تدليك باستخدام الزيوت الطبيعية تحت أضواء النجوم لتدخل في حالة استرخاء وأنت محاط بالشموع في فندق فور سيزونز ويستغرق العلاج ساعة ونصف الساعة.

دبي: علاج بالنوم العميق

يبدأ العلاج بالضغط على مناطق معينة من اليدين والقدمين وتحفيز نقاط تأثير معينة واستخدام مزيج من الطبيعة باللافندر والريحان والياسمين، و١٦ نوعا من الزيوت الطبيعية للتخلص من التوتر والحصول على الهدوء والسلام الداخلي والتمتع بنوم عميق ويستغرق العلاج من ٦٠-٩٠ دقيقة.

كندا: علاج الموسيقى الحية

على أنغام الموسيقى الهادئة في نادي بوتا بوتا الصحي التي تجلب السكينة والراحة إلى النفس، يبدأ علاج الـ”سبا” داخل عبارة صنعت في الستينيات وحولت إلى نادٍ صحي بعد استضافتها عروضا فنية لفترة من الزمن ويستغرق العلاج ساعة فقط.