كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 06:50 صباحاً - أستون مارتن تُعلن عن شراكة مع حلبة مرسى ياس في أبو ظبي

عشية سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبو ظبي، أعلنت شركة أستون مارتن لاغوندا عن شراكة مع حلبة مرسى ياس التي ستشهد تحوّل المكان ليصبح "المقر" الرسمي للماركة البريطانية في الشرق الأوسط.

واتخذت الشراكة صفتها الرسمية بفضل الدكتور أندي بالمر، رئيس أستون مارتن لاغوندا والمدير التنفيذي في المجموعة و الطارق العامري، الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس قبل التأهل للجائزة الكبرى يوم السبت 24 نوفمبر 2018.

وسيستقر فريق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا (MENAT) الذي تأسس حديثاً، برئاسة دان بالمر الرئيس الإقليمي، في مقره في أبوظبي لإدارة رياضة السيارات -أصحاب حلبة مرسى ياس. "نحن متحمسون كثيراً لنمنح حياةً لرؤيتنا للمنطقة، وعلاوةً على ذلك دعم الرؤية العالمية للشركة لترسيخ النمو المنظم لمشاركتنا في رياضة السيارات،

ويتابع دان بالمر قائلاً: "ستعكس هذه الشراكة الجديدة مدى أهمية هذه المنطقة بالنسبة إلى أستون مارتن. وما يشعرني بالفخر على وجه الخصوص أننا نؤسس مكتبنا الإقليمي الجديد في حلبة مرسى ياس، ممّا يسمح لنا بمواصلة استثماراتنا المستمرة في الناس وتوسيع نطاق العلامة التجارية في الشرق الأوسط".

يتميّز تاريخ أستون مارتن الذي يمتد لـ 105 سنوات بأنه تاريخ عريق في رياضة السيارات التنافسية ويتُعزّز هذا الالتزام بفضل الشراكة الأخيرة هذه مع إحدى حلبات سباقات الفورمولا 1 الأكثر شهرةً في العالم. تتنافس أستون مارتن حالياً في أعلى مستوىً لرياضة السيارات مع فريق سباقات أستون مارتن رِيد بول للفورمولا 1 وسباقات أستون مارتن في بطولة العالم للتحمّل (بطولة العالم للتحمل التابعة للاتحاد الدولي لرياضة السيارات).

وفي معرض حديثه عن الشراكة، صرّح الطارق العامري قائلاً: "نحن فخورون جداً بأن نفتح أبوابنا أمام شركة أستون مارتن ونتطلّع إلى شراكة مثمرة. ونُرحب بهم في عائلتنا للسيارات الرياضية على مستوىً أكثر رسميةً حالياً - مع قيامهم بتأسيس مكتبهم الإقليمي في حلبة ياس، وكذلك مع دمج ست سيارات Aston Martin Vantage GT4 الجديدة ضمن أسطولنا لسيارات السباق".

وسيتم تسليم الجيل الجديد من سيارات السباقAston Martin Vantage GT4 ، التي كُشف عنها مؤخراً في فصل الصيف، إلى حلبة مرسى ياس في عام 2019، وهي تستند إلى الجيل القادم من سيارة الطريق Vantage والمشاركة بتحديات بطولة العالم للتحمل، وسيارة Vantage GTE التي حققت فوزها الأول في الصين في وقت سابق من هذا الشهر.

ستشكّل سيارة Aston Martin Vantage GT4 ظهورها الأول في المنافسة العالمية في الموقع الأيقوني يوم السبت 15 ديسمبر 2018 خلال سباق الخليج 12 ساعة للتحمّل. وستتسابق السيارة، الذي يديرها فريق مصنع سباقات أستون مارتن، جنباً إلى جنب مع ثلاثي من سيارات Vantage GT3 الجديدة التي أدخلتها الفرق الشريكة TF Sport, Beechdean AMR and R-Motorsport في النهاية الفريدة من نوعها لروعة موسم سباق GT.