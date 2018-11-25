كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 06:50 صباحاً - ابنة أخت "صباح" تكشف سبب انفصال الشحرورة عن رشدي أباظة

قالت جانو فغالي ابنة أخت الفنانة الراحلة صباح، إن الفترة الأولى لقدوم الشحرورة لمصر لم يقدم لها أحد يد العون والمساعدة، مؤكدة أنها هي من صنعت نفسها بنفسها.

وأضافت "فغالي" خلال لقائها على قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. أن نجاحات الشحرورة عندما بدأت بالظهور لفتت الأنظار إليها، لافتة إلى أن كل من الفنان محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش والسيدة أم كلثوم كانوا مؤمنين بموهبتها.

وتابعت: أن الفنانة صباح كانت تربطها علاقة وطيدة بالعديد من الفنانين المصريين، من بينهم الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، والفنانة سامية جمال زوجة الفنان رشدي أباظة.

وأوضحت جانو أن الفنانة صباح تزوجت من رشدي أباظة لاعتقادها بأنه انفصل عن سامية جمال، معقبة " صباح تزوجت من رشدي أباظة وكانت تظن أنه انفصل عن سامية جمال، كما قال لها رشدي وعندما علمت بأنهما لم ينفصلا طلبت الطلاق، واعتذرت لسامية، وتوترت علاقتهما في البداية ولكن بعد فترة عادا صديقتين كما كانا من قبل".

وأكدت أن الفنان رشدي أباظة كان محطة مهمة جدا في حياة الشحرورة، وإن لم يكن مرتبطا بالفنانة سامية جمال، كانت استكملت كل عمرها معه، لكن كل أزواجها تزوجت منهم عن حب وجميعهم تركوا بصمة في حياتها، مردفة "صباح كانت عادتها أنها لما تحب، تبقى عايزة جواز مَش علاقة عابرة".