كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 06:50 صباحاً - هذه أجمل طالبة روسية في عام "2018"

فازت الطالبة، ألينا زاريينيك، من جامعة مدينة بينزا بالمسابقة وحصلت على لقب "أجمل طالبة في روسيا —2018". بينما حصلت الطالبة، يكاترينا كولوسوفسكا، من جامعة أوليان التربوية، على لقب الوصيفة.

ووصل للنهائيات 12 فتاة، اللواتي قمن بأداء رقصات ومقاطع فنية وأغاني، وشاركن في المناظرات وتنافسن في مسابقة فكرية.

الجدير بالذكر أن الفائزة سوف تشارك في مهرجان "الربيع الطلابي الروسي" وستحصل على جائزة قدرها 100 ألف روبل (حوالي 1500 دولار).