عقب الإعلان عنها.. 8 معلومات عن الفياجرا النسائية "الحبة الروز"

أعلنت إحدى شركات الأدوية العاملة في السوق المحلية عن طرح أول دواء لضعف الرغبة الجنسية لدى السيدات "الفياجرا النسائية"، الأربعاء المقبل، بعد موافقة وزارة الصحة والسكان، على إطلاقه في الأسواق.
وترصد "هُن" أبرز المعلومات عن الفياجرا النسائية "الحبة الروز"، وفقًا لما أورده الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، والدكتورة الصيدلانية نيفين محمد، والتي جاءت على النحو التالي:
يرجع تاريخ "الحبة الروز" لعام 2015 وكانت بدايتها في أمريكا.
يصرف هذا الدواء من الصيدليات بدون روشتة.
تعمل المادة الفعالة بها والتي تسمى "الفليبانسرين" على الناقلات العصبية في الدماغ، مما يؤدي إلى رفع الرغبة الجنسية لدى النساء.
تستخدم المادة الموجودة بالحبوب في علاج الاكتئاب.
يفضل أخذ حباية واحدة في المساء يوميًا، لمدة 8 أسابيع، وإذا لم يأتي بمفعول يتم إيقافه.
قد يسبب الإفراط فيه حدوث انخفاض في الضغط.
لا يحبذ أن تؤخذ قبل سن انقطاع الطمث أو حالات "سن اليأس"
لا يفضل تناولها مع حبوب منع الحمل، حتى لا يتفاعل معها.
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