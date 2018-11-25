بالصور| أم تغسل شعر نجلها 23 مرة في يوم واحد

اضطرت أم بريطانية، تدعى جايميلي ستيورات، إلى غسل رأس ابنها 23 مرة، بعد أن عمد طفلها إلى تغطية شعره بالفازلين، في أول يوم له في الحضانة.

وحاولت الأم لأكثر من 6 ساعات إزالة المادة اللزجة عن شعر ابنها باستخدام الماء والشامبو والبلسم وحتى مساحيق غسيل الملابس.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، لجأت جايميلي إلى الإنترنت، في محاولة للحصول على مساعدة لحل المشكلة، واقترح أحد المواقع استخدام بودرة "التلك" لإزالة الفازلين، ولأنها لم تكن تملك مثل هذه البودرة، وقعت في خطأ جسيم، واستخدمت الدقيق بدلاً منها، لتتحول المادة إلى ما يشبه العجينة على رأس الطفل.

واحتاج الأمر إلى 23 عملية غسيل بالشامبو والمنظفات للتخلص من الفازلين والدقيق، لكن شعر الطفل لا يزال يحتفظ بلمعة خفيفة.

وأكدت "جايميلي"، أنها استخدمت كل عبوات الشامبو في المنزل، بالإضافة إلى عبوتي بلسم وكيس من دقيق القمح وعلبة من دقيق الذرة ونصف علبة من مسحوق الصابون.

وتمكنت أخيرًا من إزالة غالبية الفازلين، لكن شعر طفلها لا يزال دهنيًا.

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