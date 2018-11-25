بالصور| 10 فساتين زفاف ملائمة لعروس شتاء 2019.. "الأكمام آخر صيحة"

عرضت دور الأزياء المختلفة التي أقيمت العام الجاري تصاميم فساتين زفاف لعروس شتاء عام 2019، تميزت جميعها بالتصميم البسيط الانسيابي، والـ"فيش تيل"، كما كانت الأكمام ملمح مشترك في كل الفساتين، وتجنبوا الفستان الذي له أكمام عارية، وصدر مفتوح قدر الإمكان، تميزة كذلك الفتسان بالضيق ولم تكن واسعة في المعظم كما هو الحال، تماشيا مع جو الشتاء البارد، كما أن معظم الأقمشة من اللون الأبيض الفاتح، وليس الفضي أو الأوف وايت، وفق ما نشر موقع "برايدز" المتخصص في الزفاف.

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