كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 05:02 صباحاً - جدول مباريات اليوم الأحد 25-11-2018.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات اليوم

تنطلق يوم الأحد مباريات الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز فيصطدم الإنتاج الحربي بفريق المصري.

ويلعب الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش ويستضيف مصر للمقاصة فريق إنبي.

ويقام في المغرب لقاء الذهاب من الدور النهائي للكونفدرالية فيواجه الرجاء فريق فيتا كلوب المنتمي للكونغو الديموقراطية.

إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس بدوره تم تأجيله ليقام في العاشرة مساء الأحد، بعد أن كان مقررا له أن يقام في العاشرة مساء السبت.

وتستكمل مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز ويحل أرسنال ضيفا على بورنموث.

ويواجه لاتسيو فريق ميلان في قمة إيطالية ويحتضن ملعب الجوهرة المشعة في جدة لقاء الدربي بين الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي.

جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد الموافق 25/11/2018 بتوقيت القاهرة..

كوبا ليبرتادورس (المباراة النهائية)

ريفر بليت ضد بوكا جونيورز .. الساعة 10:00 مساءً على أبو ظبي الرياضية

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الاتحاد × الأهلي .. الساعة 18:40 بتوقيت على القناة السعودية الرياضية

الدوري المصري

مصر المقاصة × انبي .. الساعة 15:15 على أون سبورت

الاتحاد السكندري × طلائع الجيش .. الساعة 17:30 على أون سبورت

الانتاج الحربي × المصري البورسعيدي .. الساعة 20:00 على أون سبورت

الدوري الإسباني

أتليتيك بيلباو × خيتافي .. الساعة 13:00 على بي ان سبورت 3

إشبيلية × بلد الوليد .. الساعة 17:15 على بي ان سبورت 3

فياريال × ريال بيتيس .. الساعة 21:45 مساء على بي ان سبروت 3

الدوري الإنجليزي

بورنموث × آرسنال .. الساعة 15:30 عصراً على بي ان سبورت 2

ولفرهامبتون × هادرسفيلد تاون .. الساعة 18:00 مساءاً على بي ان سبروت 2

الدوري الإيطالي

بارما × ساسوولو .. الساعة 13:30 ظهراً على بي ان سبورت 4

بولونيا × فيورنتينا .. الساعة 4 عصراً على بي ان سبورت 4

إيمبولي × أتالانتا .. الساعة 4 عصراً

نابولي × كييفو فيرونا .. الساعة 4 عصراً

لاتسيو × ميلان .. الساعة 19:00 مساءاً على بي ان سبورت 4

جنوى × سامبدوريا .. الساعة 21:30 مساءاً على بي ان سبورت 4

كأس الكونفدرالية

الرجاء البيضاوي ضد فيتا كلوب .. الساعة 9:00 مساءً على بي إن سبورت

الدوري الألماني

فرايبورج ضد فيردر بريمن .. الساعة 4:30 مساءً على بي إن سبورت

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد هانوفر .. الساعة 7:00 مساءً على بي إن سبورت

الدوري الفرنسي

مونبيليه ضد ستاد رين .. الساعةَ 4:00 مساءً على بي إن سبورت

نيس ضد ليل .. الساعة 6:00 مساءً َعلى بي إن سبورت

أميان ضد أولمبيك مارسيليا .. الساعة 10:00 مساءً