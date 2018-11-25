كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 05:02 صباحاً - عمرو أديب عن اشتباكات الشرطة الفرنسية والمحتجين : تحضر

كتبت : انجي بيومي

علق الإعلامي عمرو أديب، على الاشتباكات التي نشبت بين الشرطة الفرنسية والمحتجين على قرارات رفع أسعار الوقود، قائلًا: «هي دي الشعوب المتحضرة العظيمة».

وأعرب في برنامجه «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، عن تعجبه من عدم انتقاد منظمات حقوق الإنسان لطريقة تعامل الشرطة مع المتظاهرين، قائلًا: «مسمعناش حد قال لماذا لم تتركوا المواطن الفرنسي يعبر عن رأيه ويذهب إلى الإليزيه».

وأضاف أن «قوات الشرطة الفرنسية استخدمت الغاز المسيل للدموع، ودموع المتظاهرين كانت واصلة إلى الجزر البريطاني، ومحدش اتكلم ولا اعترض»، مشيرًا إلى مواجهة هذه المظاهرات بخمسة آلاف عسكري.

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، مظاهرات شارك فيها العديد من المواطنين؛ احتجاجًا على قرار رفع أسعار الوقود، وشهدت هذه المظاهرات، اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة والمحتجين.