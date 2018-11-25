كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 05:02 صباحاً - شاهد بالفيديو - السعوديات يُبدعن على ظهور الجياد

بطولة مكة المكرمة لجمال الجواد العربي

في الحفل الختامي لفعالیات بطولة منطقة مكة المكرمة الدولیة لجمال الجواد العربي الأسبوع الماضي ، شاركت فارسات سعوديات في تقديم استعراضات إبداعیة في مھاراتِ رياضة الفروسیة. وھذه هي المرة الأولى التي تشارك فیھا فارسات منذ انطلاق البطولة. وأبھرت الفارسات الحضور بعروضھن الممیزة في مھارات التقاط الأوتاد وقفز الحواجز وترويض الخیل والاستعراضات على أنغام السلام الوطني لمدة 14 دقیقة. وتوج أمیر منطقة مكة المكرمة الأمیر خالد الفیصل الفائزين بالمراكز الأولى، في الحفل الختامي الذي أقیم في مزرعة الصواري الدولیة.



شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو - السعوديات يُبدعن على ظهور الجياد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .